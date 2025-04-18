В исправительной колонии №6 УФСИН СО состоялся товарищеский футбольный матч с ветеранами «Торпедо»

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В исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области состоялся товарищеский футбольный матч между командой осужденных и ветеранами тольяттинского футбольного клуба "Торпедо".



Игра проходила в напряженной борьбе, обе команды показали высокий уровень мастерства и спортивного азарта. Основное время матча завершилось со счетом 5:5, и победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. Удача улыбнулась хозяевам поля – команда ИК-6 одержала победу в серии девятиметровых ударов.



После матча победителям вручен кубок и комплект спортивного инвентаря для проведения тренировок и дальнейших соревнований.



"Такие встречи очень важны не только как спортивное мероприятие, но и как возможность для общения с профессионалами. Во время игры забываются все различия, остаются только спорт, уважение и честная борьба. Для нас большая честь сыграть с ветеранами такого легендарного клуба, как "Торпедо". Мы благодарны им за этот опыт ", – поделился своими впечатлениями капитан команды ИК-6.



После матча участники встречи посетили храм, расположенный на территории исправительной колонии. В ходе экскурсии ветераны футбольного клуба "Торпедо" познакомились с историей храма, его значением для жизни исправительного учреждения и возможностью духовного возрождения людей, отбывающих наказание.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО