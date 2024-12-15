В Госдуме предложили вернуть талоны на еду, как при СССР.

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В 2025-м продуктовые карточки введут в Калининградской области, местные власти сообщили, что такими талонами смогут пользоваться «незащищенные категории граждан». При этом в ГД считают, что эту меру нужно распространить на всю страну, пишет Газета.Ru.

«Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», — заявил депутат Анатолий Аксаков.



Эксперты отмечают, что такая мера могла бы помочь примерно 18 млн россиян.



В последний раз продуктовые талоны вводились в 1983-м и просуществовали до начала 90-х.

Фото: pxhere.com