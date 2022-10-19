Установлено влияние частичной мобилизации на поведение работодателей Самарской области

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, как на фоне частичной мобилизации изменилось поведение работодателей Самарской области в части приглашения тех или иных соискателей на собеседования.

Пол соискателей

К концу сентября работодатели региона стали на 1% чаще приглашать на собеседования женщин: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 60% до 61%, а доля мужских – сократилась с 40% до 39%.

Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В целом интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28.

Возраст соискателей

В последнюю неделю сентября работодатели на 2% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет. И чаще на 1% соискателей 35-44 лет и 45-54 лет. В разрезе профессиональных сфер наиболее заметно интерес к молодым соискателям снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%). В свою очередь, наиболее явный рост интереса к соискателям 35-44 лет произошел в «Стратегии, консалтинге» (+5%), а к соискателям 45-54 лет – в «Автомобильном бизнесе» (+3%).

Опыт соискателей

Что касается опыта работы, то в последнюю неделю месяца в регионе на 1% снизилось количество приглашений соискателей без опыта работы и с опытом до одного года по сравнению с первой неделей сентября. В целом по России отношение работодателей к соискателям в зависимости от их опыта к концу сентября не изменилось, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования соискателей без опыта работы, в сферах «Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», «Наука, образование» и «Сельское хозяйство» - на 1%.