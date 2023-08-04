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Установилась жаркая погода! Объявлен запрет на посещение лесов!

4 августа 2023 23:14
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Установилась жаркая погода! Объявлен запрет на посещение лесов!

В выходные дни жители Самарской области будут в массовом порядке выезжать на природу, а также планировать отдых в лесах, что в настоящее время является небезопасным! Напоминаем, что в регионе, в связи с высокой пожарной опасностью в лесах c 04 по 14 августа установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Гражданам следует воздержаться от посещения лесов, а при обнаружении пожара немедленно звонить 01, 101. Отметим, что установившееся жаркая погода может поспособствовать возникновению природных и лесных пожаров!

С начала 2023 года произошло 77 лесных пожаров на общей площади более 57 Га. Изменение данной статистик напрямую зависит от сознательности граждан. Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей быть внимательными в вопросах пожарной безопасности на природе, в частности запрещено использовать открытый огонь.

За истекшие сутки на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 5 пожаров, оперативными действиями пожарных серьёзных последствий удалось избежать. По оперативным данным с начала 2023 года произошло 1909 природных пожаров на общей площади более 103 Га.

Напоминаем, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы.

Уважаемые граждане! Просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности как в быту, так и на территориях, прилегающих к лесным насаждениям!

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