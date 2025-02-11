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Творческие идеи Самарской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив на первом конкурсе 2025

11 февраля 2025 18:55
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В числе победителей – проекты из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.

В числе победителей – проекты из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.

В Тольятти пройдет II-й Всероссийский фестиваль театров кукол КУКСЪЕЗД, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль представит лучшие спектакли театров кукол России. В основе постановок — классические произведения о Великой Отечественной войне, дневники очевидцев, истории участников ВОВ, работников тыла и детей войны.

«Состоится долгожданная встреча профессионалов-кукольников со всей страны. Спектакли, мастер-классы, праздничная программа. А какой подарок мы готовим для нашего города в день закрытия «КукСъезда»! Фестиваль запланирован на июнь. Начинаем готовиться», — поделилась планами главный режиссёр Тольяттинского театра кукол Янина Дрейлих.

В юбилейный победный год  80- летия Победы на грантовые средства ПФКИ в Октябрьске появится аллея зенитчиц. В рамках проекта-победителя конкурса ПФКИ на памятной аллее установят 16 информационных стендов с подробной информацией о девушках-зенитчицах, участницах обороны железнодорожного моста через Волгу. Творческим партнером проекта выступил народный самодеятельный коллектив – оркестр русских народных инструментов «Русские фрески» под управлением заслуженного работника культуры Самарской области, лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа России» Светланы Ковалевой. На торжественном открытии оркестр представит патриотическую концертную программу с участием солиста оркестра Росгвардии РФ Максима Щербицкого.

«Тема сохранения памяти о героях – земляках Великой Отечественной войны не теряет актуальности, – рассказала директор ДК «Железнодорожник» (г. Октябрьск) Марина Поликарпова. – Мы хотим вовлечь в проект  школьников и молодежь, чтобы они знали и помнили историю  не только России, но и своей малой родины. Потомки должны знать, какой ценой достался мир».

В Самарской области пройдет театральный фестиваль «Весна Победы» – это еще один проект от Самарского региона, ставший победителем первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года.

Творческая концепция проекта направлена на сохранение исторической памяти и развитие театрального искусства. В программе фестиваля – спектакли, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвящённые теме Великой Отечественной войны, подвигам советского народа на фронте и в тылу. В фестивале примут участие театральные коллективы, студенты, театральные педагоги и руководители студий, которые покажут свои постановки, посвящённые различным темам отечественной истории и культуры. «Это позволит увидеть разнообразие подходов к интерпретации этих тем в театральном искусстве. Мастер-классы и дискуссии мы хотим посвятить вопросам сохранения исторической памяти и роли театра в этом процессе. Уверен, что такие форматы позволят участникам и зрителям обсудить актуальные проблемы и обменяться опытом», – рассказал автор проекта, руководитель театрального пространства «ДОМ» Валерий Худящев.

Участниками фестиваля станут старшеклассники, студенты вузов, колледжей и техникумов, любительские театральные студии и школьные театры. Молодые люди также  смогут встретиться с ветеранами ВОВ – разные поколения объединяться, чтобы сохранить историческую память и память сердца.

Напомним, Самарская область подала на конкурс 176 проектов. Из них одержали победу креативных идей, общий размер грантовых средств составил 96 092 446 рублей.

Теги: Самара

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