Telegram не будут блокировать после запуска национально мессенджера в России

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Запуск национального мессенджера не приведёт к блокировке Telegram в России. Но только в том случае, если Telegram будет соблюдать российские законы, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин, передает iphones.ru.

По словам депутата, в национальном мессенджере будут каналы, как в Telegram, а качество звонков будет лучше, чем в WhatsApp. Главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами.

В качестве национального мессенджера может использоваться VK MAX, но окончательное решение по выбору платформы остаётся за правительством России.