«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре

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Группа «Т-Технологии» — материнская компания Т-Банка — открыла новое пространство самарского ИТ-хаба. Он расположился в бизнес-центре «Скала Холл» на Московском шоссе — в деловом районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Площадь нового хаба — 3232,9 кв. м. Это в 5 раз больше предыдущего офиса в Самаре, где в 2021 году все начиналось с одного этажа и 10 ИТ-сотрудников в штате. Сегодня в хабе работает уже 230 ИТ-специалистов, а пространство рассчитано до 300 рабочих мест.

Команды в Самаре развивают ключевые цифровые решения «Т‑Технологий» для разных бизнес-направлений: от платформ оформления банковских услуг (Origination Hub) и базовых операций (Core Banking Platforms) до ИИ‑сервисов и нефинансовых решений. Все направления развиваются в плотной связке с командами из других хабов и штаб‑квартиры в Москве. В команде ИТ-хаба работают разработчики, тестировщики, системные аналитики и SRE.

Пространство спроектировано для технологических команд: с гибкой планировкой, возможностью собрать распределенные стримы в одних зонах и инфраструктурой для совместной разработки и мероприятий ИТ‑сообщества.

Пространство в хабе организовано по принципу свободной планировки — без плотной посадки, с возможностью адаптироваться под задачи команд. Предусмотрены стоячие рабочие места, зоны отдыха и сна, массажные кресла, душевые, мини‑спортзал, а также митапная для командных встреч и мероприятий. Кухня с панорамным видом на Волгу станет одной из центральных точек притяжения — здесь будут проходить неформальные встречи сотрудников и совместные завтраки. Также предусмотрены парковки для велосипедов и самокатов.

Интерьер хаба отсылает к городскому контексту: стену одного из пространств занимает граффити с космической ракетой — символом Самары, которая сыграла ключевую роль в советской космической программе.

ИТ-команда активно участвует в жизни хаба: для сотрудников регулярно проводятся киновечера, настольные игры, клубы по интересам (включая D&D, ЧГК и English Club), а также тимбилдинги и квартальные мероприятия, такие как День новичка.

Самарский ИТ‑хаб также стал площадкой для взаимодействия с ИТ-сообществом, вузами и школьниками региона. Уже в 2025 году команда провела офлайн-курс по алгоритмам и структурам данных (АиСД), организовала Code Gym, приняла участие в Ярмарке вакансий и Фестивале карьеры.

Осенью стартует курс по Java для студентов Самарского университета. Раз в квартал в хабе проходят экскурсии для школьников — в формате знакомства с профессиями и командами.