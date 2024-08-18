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Сызранский помидор — 2024»: как вкусно и красиво это было!

18 августа 2024 17:24
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Традиция фестиваля — огромная помидорная пицца! В этом году ее длина составила 24 метра, равная количеству лет праздника.

В Кузнецком парке развернулась территория творчества «Город мастеров». По традиции здесь можно было приобрести сувениры, изготовленные руками местных умельцев и мастеров из разных городов России.

На центральном подиуме парка свое мастерство продемонстрировали участники конкурса видеорецептов «Школа томачо». Гости праздника попробовали вкусные блюда из томатов и овощей, приготовленных жителями города, представителями ТОСов и общественных организаций.

Традиция фестиваля — огромная помидорная пицца! В этом году ее длина составила 24 метра, равная количеству лет праздника. Вкуснейший подарок для жителей и гостей города испекли повара банкетного комплекса «ТЯЖМАШ».

На площади Ленина работала патриотическая площадка «Вместе к Победе!». Волонтёры провели для жителей мастер-классы. Также все желающие смогли приобрести продукцию, сделанную своими руками, тем самым помочь фронту.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Сызрань

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