Сызранский помидор — 2024»: как вкусно и красиво это было!

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В Кузнецком парке развернулась территория творчества «Город мастеров». По традиции здесь можно было приобрести сувениры, изготовленные руками местных умельцев и мастеров из разных городов России.



На центральном подиуме парка свое мастерство продемонстрировали участники конкурса видеорецептов «Школа томачо». Гости праздника попробовали вкусные блюда из томатов и овощей, приготовленных жителями города, представителями ТОСов и общественных организаций.



Традиция фестиваля — огромная помидорная пицца! В этом году ее длина составила 24 метра, равная количеству лет праздника. Вкуснейший подарок для жителей и гостей города испекли повара банкетного комплекса «ТЯЖМАШ».



На площади Ленина работала патриотическая площадка «Вместе к Победе!». Волонтёры провели для жителей мастер-классы. Также все желающие смогли приобрести продукцию, сделанную своими руками, тем самым помочь фронту.

Фото: пресс-служба правительства СО