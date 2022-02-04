Супружеская пара ветеранов МВД из Новокуйбышевска 70 лет вместе

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Сотрудники полиции поздравили с 70-летней годовщиной свадьбы супружескую пару ветеранов МВД капитана милиции в отставке Нину Михайловну Киршину и майора милиции в отставке Анатолия Тимофеевича Катышева. Ветеранов навестил начальник ОРЛС ОМВД России Новокуйбышевска подполковник внутренней службы Сергей Барабанов, который сердечно поздравил ветеранов с годовщиной семейной жизни, вручил ценные подарки, передал поздравления от всего личного состава.



Начальник ОМВД России по г. Новокуйбышевску полковник полиции Олег Клеймёнов в поздравительной открытке отметил: «Этот юбилей вам дарован свыше, ваша любовь достигла небывалого расцвета, она способна преодолеть любые препятствия, и живет в ваших сердцах и по сей день».



Как говорит Нина Михайловна, возраст их семьи запомнить легко, она равна возрасту города Новокуйбышевска. Причем, город родился в феврале 1952 года, а 2 февраля 1952 года – день рождения семьи Катышева-Киршиной. История их семьи занесена в городской сборник «Секреты семейного счастья».



70-летний юбилей совместной жизни – явление редкое. Супругов связывает еще и карьера – всю жизнь пара прослужила в милиции, у каждого за плечами 30 лет службы. Глава семейства Анатолий Катышев родом из Рыбинска, рано потеряв родителей, оказался в детском доме Куйбышевской области. Перед войной учился в школе фабрично-заводского ученичества, мечтал в будущем стать юристом. Началась война. Во время войны юный Толя Катышев был помощником машиниста на тепловозе, который переправлял на фронт боеприпасы, продовольствие, а обратно с линии фронта вывозил раненых. По окончании Великой Отечественной войны Анатолий Тимофеевич получил образование в юридической школе и поступил в 1950 на службу следователем в Куйбышевский ОВД. В Куйбышеве встретился со своей второй половиной – Ниной Киршиной. Нина Михайловна по специальности «педагог» поступила на службу инспектором по делам несовершеннолетних в одном из Куйбышевских районов. Милицейскую семью в скором времени перевели в Новокуйбышевск. Он стал начальником следственного отдела, она – старшим инспектором по делам несовершеннолетних. И не было с той поры в их семье ни ссор, ни обид. Вырастили замечательную дочь, Людмила сейчас – опора и поддержка родителям, а еще у них есть внуки и правнуки. Конечно, время берет свое: глаза 95-летнего Анатолия Тимофеевича не видят, ухудшился слух, но всегда рядом – Нина Михайловна. По ее блеску в глазах даже не подумаешь, что столько лет (в марте 90-летний юбилей!) за плечами. И как нежно, с какой теплотой говорят они друг о друге.



Нина Михайловна рассказывает, что никогда не было печали в их семье: «Сложно было, но вдвоем все преодолимо. И секрета у нас никакого нет: просто любим и уважаем друг друга, мы всегда вместе. А еще есть взаимопонимание. Мы работали в одной организации – это хорошо, это только плюс к долгой и счастливой семейной жизни, ведь мы понимали, с какими сложностями сталкивается каждый из нас на службе, не было никаких упреков, что он задержался или я привела домой неблагополучного несовершеннолетнего. Еще мой папа нам говорил: не грустите, живите дружно и честно». Сотрудники полиции на прощание еще раз поздравили супругов с праздником и пожелали крепкого здоровья и прожить в паре, в любви и поддержке до ста лет.

Фото: ГУ МВД СО