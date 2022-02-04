Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.
Здание российского посольства на Филиппинах сильно пострадало из-за пожара
Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий.
Самарцам напомнили о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий
После Октябрьской революции, новорожденных в СССР начали называть в честь каких-то значимых событий и людей.
Даздраперма и Нисерха: 10 самых странных имён в СССР и что они означают
«И секрета у нас никакого нет: просто любим и уважаем друг друга, мы всегда вместе…»
Супружеская пара ветеранов МВД из Новокуйбышевска 70 лет вместе
Зафиксировано 53 637 отчетов о сбоях в работе соцсети.
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Ученики 2-4, 9 и 11 классов продолжат очное обучение с неукоснительным соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований.
В Самаре ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение с 7 февраля
Представители Самарской области завоевали золотые медали в гонке на дистанции 1000 метров и стали серебряными призерами в спринте.
В Омске завершился чемпионат России по велоспорту на треке среди спортсменов с нарушением зрения
Они будут бороться за медали в биатлоне, бобслее, конькобежном и санном спорте, скелетоне, шорт-треке, фигурном катании, хоккее.
50 спортсменов из ПФО отправились на Олимпийские игры в Пекин
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Супружеская пара ветеранов МВД из Новокуйбышевска 70 лет вместе

4 февраля 2022 21:27
83
«И секрета у нас никакого нет: просто любим и уважаем друг друга, мы всегда вместе…»

Сотрудники полиции поздравили с 70-летней годовщиной свадьбы супружескую пару ветеранов МВД капитана милиции в отставке Нину Михайловну Киршину и майора милиции в отставке Анатолия Тимофеевича Катышева. Ветеранов навестил начальник ОРЛС ОМВД России Новокуйбышевска подполковник внутренней службы Сергей Барабанов, который сердечно поздравил ветеранов с годовщиной семейной жизни, вручил ценные подарки, передал поздравления от всего личного состава.

Начальник ОМВД России по г. Новокуйбышевску полковник полиции Олег Клеймёнов в поздравительной открытке отметил: «Этот юбилей вам дарован свыше, ваша любовь достигла небывалого расцвета, она способна преодолеть любые препятствия, и живет в ваших сердцах и по сей день».

Как говорит Нина Михайловна, возраст их семьи запомнить легко, она равна возрасту города Новокуйбышевска. Причем, город родился в феврале 1952 года, а 2 февраля 1952 года – день рождения семьи Катышева-Киршиной. История их семьи занесена в городской сборник «Секреты семейного счастья».

70-летний юбилей совместной жизни – явление редкое. Супругов связывает еще и карьера – всю жизнь пара прослужила в милиции, у каждого за плечами 30 лет службы. Глава семейства Анатолий Катышев родом из Рыбинска, рано потеряв родителей, оказался в детском доме Куйбышевской области. Перед войной учился в школе фабрично-заводского ученичества, мечтал в будущем стать юристом. Началась война. Во время войны юный Толя Катышев был помощником машиниста на тепловозе, который переправлял на фронт боеприпасы, продовольствие, а обратно с линии фронта вывозил раненых. По окончании Великой Отечественной войны Анатолий Тимофеевич получил образование в юридической школе и поступил в 1950 на службу следователем в Куйбышевский ОВД. В Куйбышеве встретился со своей второй половиной – Ниной Киршиной. Нина Михайловна по специальности «педагог» поступила на службу инспектором по делам несовершеннолетних в одном из Куйбышевских районов. Милицейскую семью в скором времени перевели в Новокуйбышевск. Он стал начальником следственного отдела, она – старшим инспектором по делам несовершеннолетних. И не было с той поры в их семье ни ссор, ни обид. Вырастили замечательную дочь, Людмила сейчас – опора и поддержка родителям, а еще у них есть внуки и правнуки. Конечно, время берет свое: глаза 95-летнего Анатолия Тимофеевича не видят, ухудшился слух, но всегда рядом – Нина Михайловна. По ее блеску в глазах даже не подумаешь, что столько лет (в марте 90-летний юбилей!) за плечами. И как нежно, с какой теплотой говорят они друг о друге.

Нина Михайловна рассказывает, что никогда не было печали в их семье: «Сложно было, но вдвоем все преодолимо. И секрета у нас никакого нет: просто любим и уважаем друг друга, мы всегда вместе. А еще есть взаимопонимание. Мы работали в одной организации – это хорошо, это только плюс к долгой и счастливой семейной жизни, ведь мы понимали, с какими сложностями сталкивается каждый из нас на службе, не было никаких упреков, что он задержался или я привела домой неблагополучного несовершеннолетнего. Еще мой папа нам говорил: не грустите, живите дружно и честно». Сотрудники полиции на прощание еще раз поздравили супругов с праздником и пожелали крепкого здоровья и прожить в паре, в любви и поддержке до ста лет.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
4 февраля 2022  18:52
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
307
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
4 февраля 2022  18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
251
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
238
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
263
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
4 февраля 2022  11:45
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
292
Весь список