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Стартовала заявочная кампания для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2021 года

10 февраля 2022 14:09
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Самара планирует принять участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2021 года.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ГБУ СО «Природоохранный центр» информируют о начале заявочной кампании для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2021 года. Организация мероприятий, ориентированных на развитие экологического воспитания и просвещения населения Самары и Самарской области, в том числе проведение региональных конкурсов экологической направленности осуществляются в соответствии с государственным заданием вышеуказанного министерства.

Конкурс «ЭкоЛидер» проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс «ЭкоЛидер-2021», как и предыдущий, проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1 000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1 000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Самара также планирует принять участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2021 года.

Кроме того, приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Оформленные строго по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 15 апреля 2022 года в бумажном и электронном виде по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303 (пристрой), тел./факс (846) 255 69 86, 255 69 92, dtr2014@bk.ru.

Обращаем внимание на то, что в заявочных формах и критериях оценки заявок произошли изменения.

 Положение о конкурсе с приложениями, информация о критериях оценки и формы заявок размещены на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области – по ссылке. Также с данными документами можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

 

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