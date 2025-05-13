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Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025

13 мая 2025 13:26
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Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025

До 30 мая открыта регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Ежегодно он проходит в Самарской области, на Мастрюковской поляне, и в этом году ждет участников с 24 по 29 июля. 

 В 2025 году форум пройдет в формате сюжетной игры. По сюжету, машина времени дала сбой - и участники оказались вне времени и пространства. Чтобы вернуться, им необходимо восстановить память о прошлом, собрать артефакты и объединить силы с единомышленниками. На выбор доступно 7 профилей: 
- «Наука», 
- «IT и цифровые технологии», 
- «Патриотизм», 
- «Культура и искусство», 
- «Служба спасения», 
- «Промышленный комплекс»
- «Управление». 

Всего в этом году форум «иВолга» ждет 1400 человек от 14 до 35 лет.

 Регистрация на форум открыта до 30 мая на платформе Росмолодёжь.Форумы. Для тех, кто хочет не только участвовать в форуме, но и помогать в создании и проведении событий, заявки в Детскую Дирекцию принимаются до 15 мая (после подачи заявки в качестве участника).

Теги: Акценты В центре внимания

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