Спрос на экологов в Самаре вырос на 105%

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Решение экологических вопросов, замедлившееся во многих сферах из-за пандемии, снова выходит на первый план. Российский экологический оператор (РЭО) приступил к формированию "Зеленого рейтинга" регионов и регоператоров для оценки их вклада в формирование комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Растущее внимание к экологическим проблемам приводит к оживлению рынка труда по профильным специальностям — спрос на экологов в Самаре на Авито вырос за год на 105%, а соискательская активность — на 115%.

"Зеленый рейтинг" позволит не только оценить вклад российских субъектов в работу по созданию единой комплексной системы по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), но и повысит социальную ответственность госорганов и отраслевых компаний. В то же время всё большей проблемой для страны становится трансграничный углеродный налог и регулирование деятельности промышленных предприятий, связанное с изменениями климата и требованиями крупнейших американских и европейских кредиторов.

«Промышленная экология — обширная сфера, нуждающаяся в хороших специалистах. Помимо выстраивания общероссийской системы обращения с отходами, экологи востребованы в первую очередь на крупных промышленных предприятиях, а также в головных офисах промышленных компаний в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Мы прогнозируем, что количество вакансий будет увеличиваться, тем более что всё больше предприятий переходят на ESG-стратегии развития, а на недавнем климатическом саммите в Глазго Россия подписала декларацию по лесам и землепользованию», — говорит Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы

Всё это стало причиной роста интереса к профессии эколога. По данным Авито Работы за январь-октябрь 2021 года количество профильных вакансий в Самаре выросло на 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне охотно идут в эту профессию: соискательская активность на сервисе за это же время выросла на 115%.

Увеличился и уровень оплаты труда — медианная зарплата в Самаре выросла на 17% и составила 35 000 рублей в месяц. По уровню медианных зарплат в сфере экологии лидируют сибирские города: Томск (95 000 рублей), Красноярск (85 000 рублей), Иркутск (67 500 рублей), а также Астрахань (75 000 рублей), которая недавно вошла в рейтинг городов с самым грязным воздухом, и где наблюдается неблагополучная экологическая ситуация в Волго-Ахтубинской пойме.

«Количество вакансий эколога в крупных городах достаточно быстро выросло. Чтобы лучше ориентироваться в предложениях, рекомендуется обращать внимание на аккаунт, разместивший вакансию: специализированные сервисы, такие как Авито Работа, отдельно отмечают проверенных работодателей», — добавляет эксперт.