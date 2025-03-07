Спортсмены региона Роман Улендеев и Мария Звада стали призерами первенства России по русским шашкам

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С 26 февраля по 7 марта в Ярославской области проходило первенство России по русским шашкам среди старших возрастных групп.

В быстрой программе в группе юношей до 17 лет кандидат в мастера спорта Роман Улендеев, воспитанник заслуженного тренера России Гузялии Дашковой, занял второе место. Самарец набрал одинаковое количество очков с Владиславом Ивкиным из Орловской области и уступил только по коэффициенту. Третье место занял Виктор Звездин из Москвы.

В классической программе в группе спортсменок до 27 лет представительница сборной Самарской области, воспитанница тренера Олега Дашкова, мастер спорта Мария Звада заняла третье место. Мария набрала одинаковое количество баллов с серебряным призером Анастасией Архангельской из Санкт-Петербурга, но уступила по коэффициенту. Первое место заняла Дайаана Кондратьева из Якутии.

Фото: минспорта СО