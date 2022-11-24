Специалисты МФЦ продолжают проводить выездные приемы в районах Самары

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Специалисты МФЦ продолжают проводить выездные приемы во внутригородских районах Самары. Такие выездные мероприятия проходят по графику в ресурсных центрах поддержки актива МКД, которые созданы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом».

Специалисты МФЦ помогают жителям зарегистрировать, подтвердить, восстановить учетные записи на портале «Госуслуги», также напоминают о его возможностях. Кроме того, учетная запись на портале «Госуслуги» позволяет пользоваться другими полезными платформами и ресурсами - государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и к автоматизированной системой управления ресурсами системы образования (АСУ РСО). Специалисты Администрации, также работаюшие в центре, консультируют всех желающим о работе с платформой ГИС ЖКХ.

Специалисты МФЦ работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в ноябре и декабре 2022 года здесь.

Фото: администрация Самары