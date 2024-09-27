Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:
Информация о предстоящем матче «Крылья Советов» – «Химки»
Знаменитый литератор расскажет о своём творческом пути, а также поделится со слушателями воспоминаниями о своих современниках, живших и творивших в XX веке.
СОУНБ приглашает на встречу с одним из самых тонких лириков нашего времени – поэтом Евгением Рейном
Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября. 
В СОУНБ откроется выставка работ художника Владимира Опары
Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.
На выставке-форуме «Промышленный салон» обсудили возможности повышения производительности труда
Индейка и запеченные яблоки помогут бороться с бессонницей.
Невролог рассказал об основных причинах бессонницы
Власти Дагестана сообщили, что окажут поддержку всем, кто пострадал во время инцидента.
Число погибших во время взрыва на АЗС в Махачкале возросло до пяти
Умерла исполнительница роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
Умерла исполнительница роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
0.02
EUR 103.19
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ приглашает на встречу с одним из самых тонких лириков нашего времени – поэтом Евгением Рейном

27 сентября 2024 21:25
103
Знаменитый литератор расскажет о своём творческом пути, а также поделится со слушателями воспоминаниями о своих современниках, живших и творивших в XX веке.

3 октября Самарская областная универсальная научная библиотека открывает свои двери для всех ценителей хорошей поэзии и приглашает на творческую встречу с одним из самых тонких лириков нашего времени – поэтом Евгением Рейном. Знаменитый литератор расскажет о своём творческом пути, а также поделится со слушателями воспоминаниями о своих современниках, живших и творивших в XX веке.

Евгений Борисович Рейн (род. 1935) – советский и российский поэт, писатель и сценарист. Ещё в 1960-е годы он вместе с Иосифом Бродским, Дмитрием Бобышевым и Анатолием Найманом входил в круг «ахматовских сирот» – литераторов, близких к Анне Ахматовой. Стихи Евгения Борисовича в советский период в основном выходили в самиздате и печатались в издательствах за рубежом. Сейчас Евгений Рейн продолжает заниматься общественной деятельностью, а также работает в Литературном институте имени А.М. Горького.

За свою жизнь Евгений Борисович успел познакомиться, подружиться и совместно поработать с огромным числом советских литераторов, которые теперь уже считаются классиками русской литературы. Ясный ум Евгения Рейна сохранил их живые образы во всей красе и противоречивости. Делясь своими рассказами о давно минувших временах, поэт часто приводит малоизвестные детали и неожиданные наблюдения. Участие в творческой встрече с Евгением Борисовичем примет и его супруга – искусствовед Надежда Рейн, верная спутница поэта, его редактор и издатель.

3 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный! (6+)

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
27 сентября 2024, 22:22
"Крылья Советов-М" сыграли вничью с «Уралом-М» - 0:0
В следующем туре «Крылья-М» сыграют против «Ахмата-М» 4 октября на выезде. Футбол в Самаре
16
Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября. 
27 сентября 2024, 21:07
В СОУНБ откроется выставка работ художника Владимира Опары
Открытие выставки «Под небесами» обещает стать одним из самых ярких культурных событий Самары этого октября.  Культура
103
Участники фестиваля - победители уникального театрального проекта, который продолжается почти целый год.
27 сентября 2024, 15:59
В Год семьи и накануне Дня пожилого человека в Самаре состоится театральный фестиваль «Обычные истории»
Участники фестиваля - победители уникального театрального проекта, который продолжается почти целый год. Культура
230
В центре внимания
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
27 сентября 2024  13:45
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
325
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
27 сентября 2024  13:06
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
283
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
27 сентября 2024  11:59
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
297
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
27 сентября 2024  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
650
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
473
Весь список