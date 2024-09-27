103

3 октября Самарская областная универсальная научная библиотека открывает свои двери для всех ценителей хорошей поэзии и приглашает на творческую встречу с одним из самых тонких лириков нашего времени – поэтом Евгением Рейном. Знаменитый литератор расскажет о своём творческом пути, а также поделится со слушателями воспоминаниями о своих современниках, живших и творивших в XX веке.

Евгений Борисович Рейн (род. 1935) – советский и российский поэт, писатель и сценарист. Ещё в 1960-е годы он вместе с Иосифом Бродским, Дмитрием Бобышевым и Анатолием Найманом входил в круг «ахматовских сирот» – литераторов, близких к Анне Ахматовой. Стихи Евгения Борисовича в советский период в основном выходили в самиздате и печатались в издательствах за рубежом. Сейчас Евгений Рейн продолжает заниматься общественной деятельностью, а также работает в Литературном институте имени А.М. Горького.

За свою жизнь Евгений Борисович успел познакомиться, подружиться и совместно поработать с огромным числом советских литераторов, которые теперь уже считаются классиками русской литературы. Ясный ум Евгения Рейна сохранил их живые образы во всей красе и противоречивости. Делясь своими рассказами о давно минувших временах, поэт часто приводит малоизвестные детали и неожиданные наблюдения. Участие в творческой встрече с Евгением Борисовичем примет и его супруга – искусствовед Надежда Рейн, верная спутница поэта, его редактор и издатель.

3 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный! (6+)

Фото: пресс-служба СОУНБ