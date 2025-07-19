Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам назвали условие для получения особой скидки на оплату ЖКУ
Россиянам назвали условие для получения особой скидки на оплату ЖКУ
18-летний электросамокатчик в Самаре врезался в иномарку
18-летний электросамокатчик в Самаре врезался в иномарку
Водители будут больше платить за отказ остановиться по требованию ГИБДД
Водители будут больше платить за отказ остановиться по требованию ГИБДД
Сотрудники облМЧС провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха пляжах
Сотрудники облМЧС провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха пляжах
В Самаре провели профилактические беседы с детьми об Интернет-безопасности
В Самаре провели профилактические беседы с детьми об Интернет-безопасности
В ГД напомнили об изменениях противопоказаний к управлению авто с 1 сентября
В ГД напомнили об изменениях противопоказаний к управлению авто с 1 сентября
Пенсионерка в Самарской области передала через окно мошеннику 500 тысяч рублей
Пенсионерка в Самарской области передала через окно мошеннику 500 тысяч рублей
Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта
Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники облМЧС провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха пляжах

19 июля 2025 17:03
215
Сотрудники облМЧС провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха пляжах

В рамках профилактической работы в летний период сотрудники МЧС России провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха местных жителей пляжах. Основная цель мероприятий — предупреждение несчастных случаев на воде и повышение уровня безопасности среди отдыхающих.

Во время рейда спасатели и инспекторы ГИМС напоминали гражданам о важности соблюдения правил безопасного поведения у воды. Особое внимание было уделено родителям: им раздавали памятки с рекомендациями по недопущению нахождения несовершеннолетних детей у воды без присмотра. Напоминаем, что даже кратковременное отсутствие внимания может привести к трагическим последствиям.

Также жителям напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения — одна из наиболее частых причин несчастных случаев на воде. Алкоголь снижает контроль над телом и реакцией, что в воде может оказаться смертельно опасным.

В ходе профилактического мероприятия были выявлены отдельные нарушения: судоводители с просроченными удостоверениями, а также граждане, выплывшие на сапах на судовой ход, что запрещено и создает угрозу как для них самих, так и для других участников движения на воде. Всем нарушителям были даны соответствующие разъяснения и предписания.

Инспекторы напомнили отдыхающим и судоводителям:

 • обязательно использовать спасательные жилеты при выходе на воду;

 • не перегружать маломерные суда;

 • не выходить на воду без пройденного технического осмотра и действующего судоводительского удостоверения;

 • не оставлять детей без присмотра на берегу и тем более в воде;

 • соблюдать дистанцию от судового хода и навигационных маршрутов;

 • не купаться в местах, где нет спасательных постов и оборудованных зон.

МЧС России призывает граждан быть внимательными и ответственными при отдыхе у водоемов. Только соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье и жизнь как свою, так и окружающих.

Берегите себя и своих близких!

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
262
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
493
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
471
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
18 июля 2025  15:46
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
544
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
17 июля 2025  17:25
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
577
Весь список