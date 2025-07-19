Сотрудники облМЧС провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха пляжах

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В рамках профилактической работы в летний период сотрудники МЧС России провели рейды на несанкционированных, но традиционных для отдыха местных жителей пляжах. Основная цель мероприятий — предупреждение несчастных случаев на воде и повышение уровня безопасности среди отдыхающих.

Во время рейда спасатели и инспекторы ГИМС напоминали гражданам о важности соблюдения правил безопасного поведения у воды. Особое внимание было уделено родителям: им раздавали памятки с рекомендациями по недопущению нахождения несовершеннолетних детей у воды без присмотра. Напоминаем, что даже кратковременное отсутствие внимания может привести к трагическим последствиям.

Также жителям напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения — одна из наиболее частых причин несчастных случаев на воде. Алкоголь снижает контроль над телом и реакцией, что в воде может оказаться смертельно опасным.

В ходе профилактического мероприятия были выявлены отдельные нарушения: судоводители с просроченными удостоверениями, а также граждане, выплывшие на сапах на судовой ход, что запрещено и создает угрозу как для них самих, так и для других участников движения на воде. Всем нарушителям были даны соответствующие разъяснения и предписания.

Инспекторы напомнили отдыхающим и судоводителям:

• обязательно использовать спасательные жилеты при выходе на воду;

• не перегружать маломерные суда;

• не выходить на воду без пройденного технического осмотра и действующего судоводительского удостоверения;

• не оставлять детей без присмотра на берегу и тем более в воде;

• соблюдать дистанцию от судового хода и навигационных маршрутов;

• не купаться в местах, где нет спасательных постов и оборудованных зон.

МЧС России призывает граждан быть внимательными и ответственными при отдыхе у водоемов. Только соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье и жизнь как свою, так и окружающих.

Берегите себя и своих близких!