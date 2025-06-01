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Сотрудники МЧС СО провели для самарских школьников мероприятие, посвященное детской безопасности
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Сотрудники МЧС СО провели для самарских школьников мероприятие, посвященное детской безопасности

1 июня 2025 15:22
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Сотрудники чрезвычайного ведомства будут проводить для ребят уроки безопасности в течение всего летнего периода в пришкольных и загородных лагерях отдыха.

В преддверии летних каникул и Международного Дня защиты детей сотрудники МЧС России провели для школьников мероприятие, посвященное детской безопасности.

В Самарском учебном центре ФПС собрались ребята из нескольких образовательных учреждений Самары.

Во время летних каникул, по статистике, основными причинами несчастных случаев с несовершеннолетними являются автомобильные и велосипедные аварии, утопления, падения, случайные отравления, переход железнодорожных переездов, высокая температура воздуха и другие факторы.

Специалист гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области Ольга Санягина рассказала детям о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать пожара и других происшествий дома и на улице, о недопустимости поджигания сухой травы и тополиного пуха, разведения костров в период особого противопожарного режима, напомнила номера телефонов экстренных служб.

Трагические случаи с детьми на воде тоже, к сожалению, нередки в летний период. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова рассказала об основных причинах происшествий с детьми на воде, предостерегла ребят от купания на необорудованных пляжах и при отсутствии контроля со стороны взрослых.

Сотрудники чрезвычайного ведомства будут проводить для ребят уроки безопасности в течение всего летнего периода в пришкольных и загородных лагерях отдыха, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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