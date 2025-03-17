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Сотрудники Госавтоинспекции Безенчукского района проверили соблюдение правил при перевозке групп детей

17 марта 2025 16:34
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Особое внимание автоинспекторы обращали на наличие и исправность ремней безопасности, оснащённость автобуса тахографом, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин

Соблюдение правил при перевозке групп детей, находится под особым контролем Госавтоинспекции Безенчукского района.

15 марта сотрудники Госавтоинспекции Безенчукского района проверили состояние автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей. В первую очередь, полицейские проверили техническое состояние транспортных средств и наличие всех необходимых документов.

Особое внимание автоинспекторы обращали на наличие и исправность ремней безопасности, оснащённость автобуса тахографом, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, которые оказывают влияние на безопасность.

С водительским составом автоинспекторы провели профилактическую беседу в рамках которой напомнили, что в их руках находится самое ценное – жизнь, здоровье детей и строгое соблюдение Правил дорожного движения - залог общей безопасности на дороге.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ СО

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