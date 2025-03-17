Сотрудники Госавтоинспекции Безенчукского района проверили соблюдение правил при перевозке групп детей

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Соблюдение правил при перевозке групп детей, находится под особым контролем Госавтоинспекции Безенчукского района.

15 марта сотрудники Госавтоинспекции Безенчукского района проверили состояние автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей. В первую очередь, полицейские проверили техническое состояние транспортных средств и наличие всех необходимых документов.

Особое внимание автоинспекторы обращали на наличие и исправность ремней безопасности, оснащённость автобуса тахографом, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, которые оказывают влияние на безопасность.

С водительским составом автоинспекторы провели профилактическую беседу в рамках которой напомнили, что в их руках находится самое ценное – жизнь, здоровье детей и строгое соблюдение Правил дорожного движения - залог общей безопасности на дороге.

Фото: пресс-служба ГАИ СО