Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум «Сильные идеи для нового времени»

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Состоялась региональная сессия по отбору лучших проектов по тематическому направлению «Национальная социальная инициатива» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». На заседании, которое провела заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева, 43 инициативы, поданные жителями региона по данному направлению, были признаны лучшими и получат поддержку при реализации. Проекты, попавшие в ТОП-10 региона, были презентованы участникам сессии.

«Самарская область принимает самое активное участие в форуме. Стараемся всегда удерживать лидирующие позиции и надеемся, что в этом году по количеству проектов, вошедших в ТОП-100 страны, сохраним лидирующие позиции. Сейчас регион входит в ТОП-10 по количеству поданных идей. И трек, который сегодня рассматривается, самый популярный, - подчеркнула Регина Воробьева. – Очень радует, что среди представленных на форум инициатив много межотраслевых и межведомственных. Такие сессии помогают наладить диалог и взаимодействие между авторами, чтобы сделать их проекты еще более интереснее, сильнее, эффективнее».

Напомним, что «Сильные идеи для нового времени» — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку Главы государства Владимира Путина.

Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума. Всего подано более 35 тысяч идей. От Самарской области поступило более 1700 идей. Среди ключевых тем: поддержка участников СВО, семей и молодежи, укрепление института семьи и многодетства, повышение рождаемости, развитие сельских территорий.

Денис Михайлин, председатель Самарской региональной общественной организации по поддержке военнослужащих, участников СВО «Возвращение», выпускник «Школы Героев», советник главы Тольятти и Максим Девятов, Герой России, советник губернатора представили проект создания Центра отдыха и реабилитации для участников СВО и членов их семей, аналогов которому пока нет.

«Идея заключается в создании центра, где ребята в течении нескольких дней смогут находиться вместе с семьей. Они смогут получить необходимые консультации, пообщаться с такими же ветеранами, снять эмоциональное напряжение, получить необходимую психологическую и реабилитационную помощь. Пока подобных Центров в России нет. Удачная локация - полуостров Копылово, песчаный пляж, сосны, Волга, закрытая территория - сделают Центр уникальным центром притяжения для защитников Отечества и их семей», - рассказал Денис Михайлин.

Постоянный участник форума АСИ Елена Маркелова представила проект «Вернулись! Пришло время жить». «Проект направлен на оказание помощи ветеранам СВО и превращает их боевой опыт в мирные навыки – организаторские способности, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Еще планируем адаптировать ребят к мирной жизни через спорт», - делится планами Елена Александровна.

Также в региональный ТОП-10 по треку «Национальная социальная инициатива» вошли:

- Межведомственный социальный проект «ВЫБИРАЙ» - помощь в профессиональном самоопределении несовершеннолетним, воспитывающихся в замещающих семьях (Тольятти),

- Многофункциональный центр помощи женщинам, оказавшимся в критической жизненной ситуации, общественной организации «Ты не одна» (Самара),

- Проект «Особый уход» по комплексной помощи за маломобильными пожилыми гражданами, включая предоставление оборудования и повышение квалификации сотрудников (Сызрань),

- Проект «Вакцинация без стресса. Руководство заботливых родителей», направленный на формирование позитивного отношения родителей к иммунизации детей (Тольятти),

- «Инновационный детский сад при Самарском университете: раннее развитие и поддержка для семей студентов и сотрудников» (Самара),

- Межмуниципальная площадка по сохранению общей исторической памяти «Маленький вклад в большую Победу. Сохраняем память, чтобы не дать забыть»,

- Проект по приданию исторической части города Тольятти статуса исторического поселения (Тольятти),

- Проект «УчителЯ» позволит организовать пространство для взаимодействия выпускников и молодых учителей, повысить уровень мотивации к трудоустройству по специальности у выпускников педагогических специальностей и профессиональные навыки молодых учителей (Самара).

Напомним, что в 2025 году на форум «Сильные идеи для нового времени» поступали заявки по пяти направлениям деятельности АСИ: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы.

Лучшие проекты будут представлены на площадке форума в Москве. 2-3 июля пройдут дискуссии и очные защиты идей, пленарное заседание с участием авторов инициатив.

Фото: "Волжская коммуна"