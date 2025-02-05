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Школьница из Сызрани стала победительницей Международного конкурса детского творчества

5 февраля 2025 15:15
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Ирина получила 1 место в номинации «Православная икона».

Работа 14-летней школьницы из Сызрани Ирины Бахтияровой была отмечена наградой Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Ирина получила 1 место в номинации «Православная икона».

Награду девочке вручали в здании Государственной думы, ее поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Ирина выбрала для конкурса исторический образ, икону святого праведного воина Федора Ушакова, канонизированного в 2001 году, - рассказали в сызранском филиале «Детского епархиального образовательного центра». - Это уже не первая выполненная ею икона. Девочка очень старательная, ответственная, прислушивается к рекомендациям педагога. Учится в школе-интернате и увлеченно занимается творчеством. У неё есть одна цель и желание - овладеть мастерством иконописи. Рисует, рисует, рисует... Очень целеустремленный ребенок».

В конкурсе «Красота Божьего мира» школьница участвует со своими работами уже третий год. В 2023 и 2024 году она занимала второе место, а в этом году заняла первое. В НФ «ДЕОЦ» Ира занимается иконописью с сентября 2019 года в объединении «Иконопись как вид древнерусской живописи» у педагога Анны Косач.

Над иконой Ирина начала работать в августе прошлого года. Как рассказали в центре, девочка сама выбрала для работы образ Федора Ушакова: конкурс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а номинация «Православная икона» - святым, защитникам военных. К слову, орнамент иконы Ирина выполнила в стиле сызранской иконописной школы Бочкарева, сообщает пресс-служба департамнта информационной политики СО.

 

Фото:   ДДН СО

Теги: Сызрань

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