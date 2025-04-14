Сегодня глава Самарского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями

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Сегодня, 14 апреля в 18.00 глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями

В рамках «прямой линии» глава района представит слушателям программу развития Самарского района на 2025 год, коснется тем благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, расскажет о социальных проектах, в том числе приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Роман Радюков подробно остановится на теме сохранения объектов культурного наследия в районе.

Также он ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и на вопросы, которые вы напишете в комментариях к эфиру.

Прямой эфир пройдет на странице ВКонтакте главы района: https://vk.com/rradyukov