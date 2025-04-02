Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 

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Сегодня, 2 апреля, в 18.00 глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями



Глава района представит программу развития Кировского района на 2025 год, коснется тем благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, демонтажа незаконных объектов потребительского рынка и гаражей, расскажет о проектах, приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и о механизмах вовлечения жителей в процессы принятия решений районного масштаба.

Также Игорь Рудаков расскажет, какие дороги и дворовые проезды будут обновлены в Кировском районе в этом году, подробно остановится на мероприятиях по ремонту значимого для района учреждения культуры.

В рамках эфира глава района ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы, которые вы напишите в комментариях к эфиру.

Посмотреть можно здесь https://vkvideo.ru/video708379034_456239270