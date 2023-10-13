Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
Благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Женщина в Самарской области попала под электричку
Женщина в Самарской области попала под электричку
Гуманитарная помощь жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Гуманитарная помощь доставлена жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.99
-2.99
EUR 103.03
-2.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы могут решать вопросы ЖКХ в новом мобильном приложении «Госуслуги.Дом»

13 октября 2023 12:18
106
Самарцы могут решать вопросы ЖКХ в новом мобильном приложении «Госуслуги.Дом»

С помощью нового сервиса жители могут активно участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями! Передать показания по всем счетчикам и посмотреть их архив теперь можно в несколько кликов. Кроме того, можно настроить автоматическое напоминание.

Также в приложении есть функция передачи информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей и ресурсоснабжающей компаний собственникам посредством смс.

Приложение работает абсолютно во всех регионах России. Благодаря ему можно подключиться к общедомовым собраниям из любой точки. Там же содержится вся информация по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя
 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
11 октября 2023, 12:00
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка. Общество
455
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023, 10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов. Общество
546
Рассмотрели предложения по размещению объектов межвузовского кампуса.
10 октября 2023, 19:08
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по проекту международного межвузовского кампуса в Самаре
Рассмотрели предложения по размещению объектов межвузовского кампуса. Общество
1474
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
140
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
101
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023  12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
352
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
478
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
546
Весь список