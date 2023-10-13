Самарцы могут решать вопросы ЖКХ в новом мобильном приложении «Госуслуги.Дом»

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С помощью нового сервиса жители могут активно участвовать в жизни своего дома и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями! Передать показания по всем счетчикам и посмотреть их архив теперь можно в несколько кликов. Кроме того, можно настроить автоматическое напоминание.



Также в приложении есть функция передачи информации о важных событиях в доме напрямую от управляющей и ресурсоснабжающей компаний собственникам посредством смс.



Приложение работает абсолютно во всех регионах России. Благодаря ему можно подключиться к общедомовым собраниям из любой точки. Там же содержится вся информация по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения.



Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя

