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Самарское отделение Союза писателей России провело творческую встречу с поэтом Алексеем Витаковым

25 июля 2025 20:12
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В актовом зале собрались 70 находящихся на излечении в госпитале участников СВО, ветеранов локальных войн и военных конфликтов, матерей и вдов погибших солдат.

24 июля 2025 года Самарское отделение Союза писателей России провело творческую встречу с известным поэтом, бардом, лауреатом всероссийских конкурсов, лауреатом Пушкинской премии (2024 г.) Алексеем Витаковым (г. Москва) в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева. Также в творческой встрече приняли участие председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов и заместитель председателя, руководитель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Писатели России – читающей стране!» Союза писателей России.

В актовом зале собрались 70 находящихся на излечении в госпитале участников СВО, ветеранов локальных войн и военных конфликтов, матерей и вдов погибших солдат.

Алексей Иольевич представил свои поэтические книги «В рай попадут солдаты и дети» и «Стихи» (серия «Библиотека солдата СВО»). Прочитал стихотворения, рассказал о жизненном пути, этапах творческого становления. Основную часть выступления заняло исполнение авторских песен под гитару. Также гость ответил на вопросы зрителей и слушателей. В начале июля Алексей Витаков уже приезжал в Самарскую область. Тогда он стал почётным гостем, участником концертов на главной сцене и горе Грушинского фестиваля.

Ведущий встречи – председатель Самарского отделения Союза писателей России Александр Громов рассказал о самарских поэтах и прозаиках, представил последние вышедшие книги из серии «Народная библиотека Самарского края», журнал «Русское эхо», главным редактором которого он является.

В завершение книги самарских писателей и Алексея Витакова были переданы в библиотеку Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

«Я люблю приезжать в Самару, бывал здесь на Грушинском фестивале. Мне очень понравилась энергетика зала. Очень хорошие, активные слушатели – как и вообще самарские зрители. Они привыкли к качественным песенным и литературным мероприятиям. Здесь публика тянется к творчеству. Я видел лица, улыбки, слезы. А что еще нужно артисту? Реакция, чтобы зарядиться и идти дальше», - сказал Алексей Витаков.

«Я благодарен Союзу писателей России за организацию таких выступлений. Замечательно, когда приезжает известный писатель и выступает в регионах совместно с местными авторами. Мы проявляем таким образом единство, показываем, что одинаково понимаем литературу и ее предназначение. Мы представили наших самарских авторов – это тоже важно для популяризации литературы. Многие подходили после выступления и спрашивали, где взять книги Алексея Витакова, где почитать местных авторов. Уверен, что нужно делать цикл таких выездов, знакомить регионального читателя как можно с большим количеством и приглашенных авторов, и местных из числа членов Союза писателей России», - сказал председатель Самарского регионального отделения Александр Громов.

Кроме того, в этот же день состоялась встреча Алексея Витакова с читателями библиотека-филиала №15 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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