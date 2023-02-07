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Самарским ребятам напомнили о важности соблюдения ПДД на дороге и в транспорте

7 февраля 2023 13:22
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Самарским ребятам напомнили о важности соблюдения ПДД на дороге и в транспорте

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона и профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» в Похвистневском и Красноярском районах сотрудники полиции вместе с общественниками при территориальных ОВД встретились с воспитанниками детских садов. Инспекторы по пропаганде БДД и общественники в игровой форме объяснили ребятам азы ПДД. Дошколята узнали, что нельзя перебегать проезжую часть перед движущимся транспортом, при переходе дороги обязательно нужно смотреть по сторонам; поняли, что на проезжей части игры не допустимы, а кататься на санках, ватрушках, ледянках необходимо в специально отведенных для этого местах. В завершение полицейские познакомили ребят с устройством патрульного автомобиля, показали, как работают громкоговорящее устройство и проблесковые маячки.

А в Жигулевске и Приволжском районе полицейские и общественники, встретившись с дошколятами и первоклассниками, акцентировали внимание на обязательном ношении световозвращающих элементов. Ребятам объяснили, что в зимний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно носить световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Вооружившись световозвращающей бумагой и ножницами, юные пешеходы изготовили значки в форме дорожных знаков и наклейки.

В Клявлинском и Похвистневском районах сотрудники полиции и общественники провели инструктаж безопасности для несовершеннолетних пассажиров школьных автобусов. Ребятам рассказали о важности использования ремней безопасности, предупредили о недопущении передвижения по салону во время движения транспорта. Не остались без внимания вопросы безопасного поведения школьников на автобусных остановках, а также особенности посадки и выхода из маршрутного транспортного средства.

Теги: БДД

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