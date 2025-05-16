Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"

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20 мая в 13.00 самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятие "День зоопарка"!

Как проходит рабочий день сотрудников? Как ветеринарный врач понимает, что животному нездоровится? Как звери, птицы и рептилии общаются с зоологами? Как выкармливают малышей? Обо всем об этом расскажем вам на мероприятии.

Маленькие гости зоопарка смогут примерить на себя роль зоолога и приготовить корм для черепахи, прибрать за животным, ответить на вопросы викторины, принять участие в мастер-классе и сделать аквагрим!

