Самарские таможенники передали на нужды СВО более 20 тысяч пар носков

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Самарские таможенники передали военным более 20 тысяч пар носков, признанных бесхозяйными решением суда.

Данные изделия были выявлены мобильной группой Самарской таможни. Согласно товаросопроводительным документам отправителем груза было указано юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, а получатель товара – московская фирма. Получатель не отвечал на запросы таможни о предоставлении необходимых документов и сведений о товаре, в связи с чем было принято решение брошенные вещи обратить в собственность государства.

Районным судом города Тольятти, товары признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность. Носки переданы для обеспечения потребностей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни