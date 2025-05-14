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Самарские производители продуктов питания активно заявляют свои бренды на участие в конкурсе брендов «Знай наших»

14 мая 2025 16:37
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Конкурс «Знай наших» – это возможность для российских брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

В номинации «Продукты питания» конкурса растущих российских брендов «Знай наших» поступило более 4,3 тыс. заявок со всей страны – самая популярная по числу участников. Это номинация для тех брендов, которые делают питание полезнее, доступнее и удобнее для современного ритма жизни. 

Самарские производители продуктов питания активно заявляют свои бренды на участие. Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал о важности поддержки и продвижения продукции местных производителей, в том числе - организации новых каналов сбыта. 

Еще можно успеть заполнить заявку - они принимаются до 15 мая на платформе знайнаших.аси.рф. 

«Мы гордимся успехами наших региональных производителей и рады видеть их активное участие в конкурсе брендов «Знай наших». Это отличная возможность продемонстрировать качество продукции, уникальные традиции и инновационные подходы местных предприятий, повысить узнаваемость бренда и привлечь внимание широкой аудитории потребителей», - прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Подноминация «Здоровая еда» открыта для брендов, предлагающих прорывные решения: функциональные продукты, растительные аналоги, натуральные снеки, товары без сахара и искусственных добавок, а также передовые пищевые технологии. 

Среди участников: компания из Кинель-Черкасского района, которая производит деликатесы под брендом «Богородский осетр», съедобная достопримечательность тольяттинцев - сыр «Богданов» и другие самарские бренды.

Подноминация «Продукты» открыта для производителей свежих и замороженных товаров, бакалеи, напитков и снеков с фокусом на онлайн-продажи. В числе участников этой категории – самарская компания «Основной продукт». Предприятие заявило на конкурс сразу несколько брендов: «Рузик», «Чёшки», «MaxiVita», «Cheese Lol». Сладкие снэки, готовые завтраки, продукты здорового питания – всего в ассортименте компании более 50 наименований. Продукция широко представлена на российском рынке и в ряде зарубежных стран. «Мы уверены в качестве и безопасности нашей продукции, именно поэтому смело участвуем в конкурсе брендов «Знай наших», чтобы показать, что локальные производители способны предлагать лучшие товары, – рассказал генеральный директор ООО «Основной продукт» Александр Пыжьянов. – Мы не стоим на месте, продолжаем развиваться, совершенствуем производственный процесс, ищем новые, интересные рецепты».

В подноминации «Готовая еда» громко заявить о себе решило предприятие «Савия-Фуд». Компания из Хворостянского района производит качественную, экологически чистую мясную продукцию. Предприятие успешно представляет самарский агропром на всероссийских выставках, обладает знаком качества «Самарский продукт». «Наша продукция производится по советским ГОСТам: только мякоть говядины, соль, перец и лавровый лист в составе. Продукт производится по системе «от поля до прилавка». То есть, начиная от кормов, которые мы заготавливаем сами, заканчивая производством готовой продукции. На конкурс брендов решили заявится для большей узнаваемости нашей продукции, это поможет нам в дальнейшем развитии», - поделилась руководитель ООО «Савия-Фуд» Евгения Бесчетнова.

В подноминации «Напитки» от 63-го региона представлены соки под брендом «Димитриевские сады», вода «Семёновская» и другие производители напитков.

Конкурс «Знай наших» – это возможность для российских брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития. Организаторы конкурса – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизатор – ВЭБ.РФ. 
В Самарской области всестороннюю помощь в поддержке и развитии бизнес-проектов предпринимателям оказывают центры «Мой бизнес» региона. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. Вся необходимая информация для предпринимателей размещена на сайте mybiz63.ru.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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