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Самарские историки провели масштабное исследование влияния Первой мировой войны на экологию Восточной Европы

30 сентября 2024 12:17
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Самарские историки провели масштабное исследование влияния Первой мировой войны на экологию Восточной Европы

Ученые взглянули на войну как на экологическую катастрофу.

Историки Самарского университета им. Королёва и Ярославского государственного педагогического университета им. Ушинского – глава исследовательской группы Оксана Нагорная, Ярослав Голубинов, Юлия Жердева и Александра Лихачева – провели масштабное исследование влияния Первой мировой войны на природу и экологию Восточной Европы. Ученые взглянули на мировую войну в контексте экологической катастрофы и непоправимого ущерба, нанесенного природе, растениям и животным. Подобное исследование ранее в отечественной историографии не проводилось.

Научные изыскания велись несколько лет в рамках международного проекта, поддержанного в 2021 году Российским фондом фундаментальных исследований. По итогам исследований российскими учеными опубликован цикл научных статей, также была подготовлена и недавно вышла в свет почти 400-страничная коллективная монография "Человек против окружающей среды: Ландшафты Великой войны в Восточной Европе".

"Любая война влечет за собой экологическую катастрофу, разнятся только масштабы. По сумме своего воздействия на природу Первая мировая война сама по себе стала крупнейшей экологической катастрофой того времени. Наше исследование фокусирует внимание именно на Восточноевропейском театре военных действий, поскольку он изучался историками гораздо меньше, чем Западный. Скажу без ложной скромности – судя по всему, мы первые с подобным исследованием в российской историографии. Некоторые частные сюжеты привлекали внимание исследователей, но в комплексе, полномасштабно никто так и не рассматривал эту проблему ранее. Если посмотреть книги и статьи о Первой мировой войне на русском языке, то такую постановку вопроса найти невозможно. Естественно, и наши статьи, написанные в рамках исследования, и наша коллективная монография не могут полностью исчерпать всю проблематику этой темы. Мы лишь задали определенное новое направление в отечественной историографии", – рассказал Ярослав Голубинов, декан исторического факультета Самарского университета им. Королёва, член Российской ассоциации историков Первой мировой войны.

Как отметил ученый, природа во все времена выступала только фоном боевых действий. Военачальники просто оценивали пригодность той или иной местности для атаки или обороны, и, разумеется, никто совершенно не задумывался об экологических последствиях своих действий. Бурное развитие науки и технологий в конце XIX и начале ХХ века привели к тому, что в годы Первой мировой войны окружающая среда в Европе подверглась невероятному давлению. Новые виды вооружения и новые формы сражений неузнаваемо изменяли ландшафт театра военных действий, а неустанная работа в тылу истощала природные ресурсы в воюющих странах.

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