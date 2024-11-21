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19 ноября 2024 года в честь 225-летия А.С. Пушкина в Государственном академическом Большом театре России состоялась церемония вручения пятой Международной Пушкинской премии.



Самарская библиотека для слепых стала победителем в номинации "Библиотека книг на русском языке"! Статуэтка Пушкинской премии является высшей наградой в сфере популяризации русского языка.



«Дорогие друзья! Меня переполняет счастье от победы в таком престижном международном конкурсе! Спасибо всем Вам, и читателям, и организаторам! Наш Фестиваль «Слова, звучащие в веках» оценили на международном уровне, и это прекрасно. Я знаю точно, наша работа оценена по достоинству». — директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Викторовна Тюгашова.



Поздравляем коллег с получением столь значимой награды! Желаем новых побед и вдохновения для осуществления новых ярких проектов!



Видеотрансляция премии нужно доступна в группе: https://vk.com/puskinawards.

Фото: минкульт СО