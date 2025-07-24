Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на открытие персональной выставки художника, арт-терапевта Татьяны Хаминой 

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Уже сегодня! 24 июля в 19.00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на открытие первой персональной выставки художника, арт-терапевта Татьяны Хаминой "Тихая жизнь"! 0+



Тема выставки - красота тишины в видах природы и привычных вещах. Будут представлены работы в разных художественных техниках - живопись маслом, акварель, пастельная и карандашная графика.



Выставка откроется в рамках летнего просветительского проекта библиотеки "Молодежный проспект". В программе также выступление самарской рок-группы "Мехзавод".

Фото: минкульт СО