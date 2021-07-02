 Самарская область защитила конкурсную заявку на очном этапе конкурса «Регион добрых дел» 

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1 июля состоялся очный этап защиты региональных проектов перед конкурсной комиссией. По итогам конкурса не менее 20 регионов в 2022 году станут получателями субсидии из средств федерального бюджета в объеме до 11 млн рублей.

23 июня был подведен итог экспертизы заявок субъектов Российской Федерации в рамках заочного этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». По результатам экспертизы из 70 заявок к очному этапу защиты допустили 58 регионов, среди которых и Самарская область.

В случае победы выигранные средства будут направлены на развитие региональной системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.

«Сегодня мы защитили нашу добровольческую программу на 2022 год. Основная ее миссия — добровольчество как стиль жизни. На данный момент активность волонтёров и желание граждан быть частью добровольческой деятельности становится все ярче и ярче. И наша задача, которую ставит Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, заключается в создании условий для того, чтобы бескорыстные идеи и помощь, исходящие от наших граждан, реализовывались. Чтобы у граждан не было препятствий и барьеров для занятий добровольческой деятельностью. Именно на это и направлена вся наша программа», — подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Региональная программа «Добролайф» включает в себя 2 части: первая - это 8 направлений деятельности, которую осуществляет Ресурсный центр (мотивационная программа, обучающая, исследование, стратегические сессии, организация взаимодействия НКО и студенческих волонтерских центров и другие). Вторая часть заявки — это 9 проектов-победителей, которые будут реализовывать собственные локальные практики разных муниципальных образований Самарской области. «Добролайф» — это комплексная программа, которая, с одной стороны, стала итогом наших социологических исследований, которые мы проводили в 2020 году, с другой, тех практик, которые мы точечно отрабатывали в течение 2 лет работы Ресурсного центра», — рассказывает о проекте руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

В заявку от Самарской области вошли проекты-победители регионального конкурса: 9 социальных проектов по 4 направлениям добровольчества (всего на региональный конкурс было 23 заявки от разных организаций: бюджетных учреждений, различных НКО, общественных объединений и других):

- проект «Мастерская культурного добровольчества Самарской области» — государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная юношеская библиотека»;

- проект «Каникулы в добром городе» — общественная организация «Содружество детских и молодёжных объединений г.о. Октябрьск»;

- проект «Доброшкола2.0.» — муниципальное бюджетное учреждение г.о. Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс»;

- проект «Тайные тропы» — Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План»;

- проект «Школа комьюнити менеджмента» — муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара «СДМ»;

- просветительский проект «ОБИДКА – культура примирения» — частное учреждение культуры «Молодёжь-Культура-Музей»;

- проект «Будь с нами – 2022» — автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Самарской области»;

- клуб многодетных семей городского округа Кинель «МногоМама» — муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых»;

- региональный центр «серебряного» добровольчества «Молоды Душой» Самарской области — Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов».

Самарская область уже в четвертый раз принимает участие в конкурсе, в предыдущие три раза регион становился победителем. Регионы-победители 2022 года, которые получат федеральную поддержку своих инициатив, станут известны уже в середине июля.