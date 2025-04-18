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Самарская область входит в число лидирующих разработчиков БАС

18 апреля 2025 14:07
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Гава региона Вячеслав Федорищев ранее предложил сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем.

Развитие инновационной инфраструктуры и высокотехнологичных производств обсудили участники расширенного заседания комитета АИРР по инфраструктуре. Оно прошло на площадке Российского венчурного форума в Казани. В его работе приняли участие регионы Ассоциации, а также представители федеральных ведомств и институтов развития.

Одной из самых быстрорастущих высокотехнологичных отраслей стала беспилотная авиация.

По словам генерального директора Агентства по технологическому развитию Владимира Пастухова, институт развития реализует программу грантовой поддержки обратного инжиниринга компонентов для беспилотников. Размер гранта по ней может достигать 100 млн рублей и в отличие от других программ от разработчика не требуется привлечение внебюджетного финансирования. А регионы, которые показали наибольшую активность во взаимодействии с Агентством, - Самарская область, Татарстан, Пермский край, - входят в число лидирующих разработчиков беспилотников.

«Приоритетом для создания новой отрасли беспилотной авиации сейчас является технологический контекст развития. Подобно многим новым рынкам, например, как это было с сотовой связью, поначалу он будет расти как «рынок производителей», а позже, конечно, станет «рынком потребителей». На сессии АИРР основные российские институты поддержки БАС представили итоги 2024 года и новации, которые ждут отрасль в 2025 году. Темпы развития не снижаются», - отметил директор технопарка "Жигулёвская долина" Александр Сергиенко.

В Самарской области уже накоплены компетенции и опыт в сфере производства и применения БАС. Напомним, в регионе создается кластер беспилотной авиации: действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр, созданный Правительством региона и компанией «Транспорт будущего». По решению губернатора запущена региональная программа «Российские технологии» по созданию 100 инженерных классов, в которых будут учить 3D-принтингу, моделированию, всему, что связано со сферой аддитивных технологий и БПЛА.

Гава региона Вячеслав Федорищев ранее предложил сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем.

На заседании также отметили, что активному росту отрасли БАС способствует программа по формированию сети профильных научно-производственных центров. В настоящий момент НПЦ БАС созданы в 20-ти российских регионах. Одним из первых НПЦ появился в Самарской области.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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