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Самарская область – один из лидеров промышленного туризма в стране

3 декабря 2024 17:59
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В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур с экспертами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по посещению и оценки качества промышленных экскурсий на производственных предприятиях.

В Самарской области состоялся трехдневный инспекционный тур с экспертами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по посещению и оценки качества промышленных экскурсий на производственных предприятиях.

С 28 по 30 ноября 2024 года сотрудники министерства туризма Самарской области совместно с экспертами АСИ и представителями туроператорских компаний посетили ряд предприятий – участников Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность» 2023 года.

Участники инспекционного тура посетили «Самарский завод электромонтажных изделий» и моторвагонное метро «Безымянка» в городе Самара, завод «Тольятти каучук» и завод по изготовлению спортивных автомобилей «Лада Спорт» в городе Тольятти, фабрику печенья «Сладкодаров в селе Новый Буян Красноярского района и эко парк «Бариновская мельница» в селе Бариновка Нефтегорского района.

Эксперты оценили качество разработанных экскурсий на высоком уровне.

Программа «Открытая промышленность» направлена на создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах Российской Федерации в качестве механизма улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, поддержки профориентации молодежи, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока.

В рамках программы участники получают теоретические знания по истории развития промышленного туризма, формированию и проведению экскурсий на предприятиях, разрабатывают технологические карты и тексты экскурсий под руководством наставников Агентства Стратегических Инициатив, формируют стратегические инициативы по развитию промышленного туризма на территории региона.

Перечень предприятий Самарской области, организующих экскурсии на производства размещен на сайте министерства турима Самарской области. Ознакомится с ним можно по ссылке,  сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма 

Теги: Самара Туризм

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