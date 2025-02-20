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Самарская молодёжь поехала спасать Черное море

20 февраля 2025 10:37
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Самарская молодёжь поехала спасать Черное море

15 волонтёров из Самарской области поехали в Анапу с экологической миссией, чтобы помочь очистить пляжи Черного моря от мазута. В числе волонтёров — активисты Самарского Союза молодежи, бойцы российских студенческих отрядов и сотрудники министерства молодёжной политики.

Несмотря на то, что крушение танкера с мазутом в Керченском проливе произошло почти два месяца назад, береговая территория по-прежнему требует очистки, хотя следов мазута на песке с каждой неделей остается всё меньше. И, конечно, по-прежнему нуждаются в помощи обитатели побережья — животные и птицы.

«Для меня Черное море — это путешествия в детстве с родителями, летние смены в лагерях. Сегодня я еду помогать другим волонтёрам. Не смогла оставаться в стороне, когда природе, которая дала мне столько счастливых моментов, угрожает опасность. Мне хочется от всего сердца помочь морю, вернуть ему чистоту и здоровье. Ведь это не просто вода и песок – это часть моей души, и я сделаю всё возможное, чтобы оно снова стало таким же прекрасным, как в моих детских воспоминаниях», — рассказала Анастасия Четверушкина, руководитель программ и проектов Самарского Союза Молодежи. 

В Анапу добровольцы прибудут 21 февраля, а вернутся 2 марта. Как и другие волонтёры, самарцы будут чистить побережье, спасать птиц и животных от нефтепродуктов. После регистрации на сайте Добро.рф волонтёры будут обеспечены всем необходимым: питание, проживание, средства индивидуальной защиты и трансфер.

 

Фото – Министерство молодёжной политики Самарской области

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