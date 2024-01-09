С 30 декабря по 9 января в регионе произошло 103 пожара

Я нашел ошибку
Главные новости:
Национальный календарь профилактических прививок включает плановые профилактические прививки против 12 инфекций.
Минздрав СО: прививки помогают снизить риск инфекций у детей и взрослых
Если вы стали свидетелем происшествия, или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи – звоните на номер 112.
Почти 2 миллиона звонков приняли операторы Службы 112 Самарской области в 2023 году
Со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
С 10 по 14 января местами в Самарской области сохранится аномально холодная погода
В ходе оперативного совещания облправительства был рассмотрен вопрос о ликвидации последствий снегопадов в новогодние праздники.
В Самаре за праздники вывезли более 28 тысяч тонн снега
Отмечено, что в период с 1 по 8 января выпало около 25 мм снежных  осадков – это 45% от месячной нормы.
Профильные службы Самары усилили работы по вывозу снега
Губернатор подчеркнул, что важно определить меру ответственности всех, чьи действия привели к таким последствиям.
Дмитрий Азаров потребовал внимательно разобраться в обстоятельствах происшествия с хлопком газа в Самаре
Первая партия яиц из Турции была ввезена 3 января.
В Россию из Турции завезли вторую партию яиц
По окончании литургии прихожане храма исправительной колонии подарили Владыке икону преподобного Нестора Летописца, сделанную руками отбывающих наказание.
Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор посетил ФКУ ИК-16
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 30 декабря по 9 января в регионе произошло 103 пожара

9 января 2024 15:23
149
Итоги работы пожарно-спасательных подразделений в выходные и праздничные дни.

В период с 30 декабря по 9 января 2024 года на территории области произошло 103 пожара. Огонь, к сожалению, унес жизни пяти человек.

В жилом секторе произошло 77 пожаров. Пожарные подразделения реагировали своевременно.

30 декабря в селе Заборовка, Сызранского района произошел пожар внутри частного дома на площади 10 кв.м. На пожаре погибла женщина. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

1 января в переулке Бельском Советского района Самары горела комната в квартире. На пожаре погиб мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

2 января в квартире многоквартирного дома в Центральном районе Тольятти горели домашние вещи и мебель. На пожаре погибла девочка. Еще 5 человек удалось спасти пожарно-спасательным подразделениям. Причина пожара – детская шалость.

3 января на ул. Борковская в Автозаводском районе Тольятти горела мебель в помещении шиномонтажа. На пожаре погиб мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

4 января на ул. Алма-Атинской в Кировском районе Самары горели домашние вещи в квартире. На пожаре погиб мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Кировском и Советском районах Самары.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 8 человек, в том числе 2 ребенка. Из них 5 человек, в том числе 2 ребенка, были госпитализированы.

Предварительными причинами происшествий явились нарушение правил эксплуатации газового оборудования и отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

тушите сигарету только в пепельнице, и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

не оставляйте печи и включенные электроприборы без присмотра, и не доверяйте надзор за ними детям;

внимательно относитесь к правилам эксплуатации газового оборудования. Следите за исправностью газовых приборов. Регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения;

установите дома автономный пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Они провели профилактический рейд в Красноглинском районе.
09 января 2024, 15:10
Инспекторы ГИМС продолжают предупреждать жителей региона об опасности выхода на лед водоемов
Они провели профилактический рейд в Красноглинском районе. Общество
153
Рождественские богослужения в Самарской области прошли без происшествий
08 января 2024, 20:42
Рождественские богослужения в Самарской области прошли без происшествий
В храмах региона к дежурству привлеклись сотрудники МЧС России. Происшествия
524
Для ликвидации последствий ДТП привлечены 24 человека и 10 единиц техники.
07 января 2024, 14:29
В Самарской области на автодороге М-5 «Урал» столкнулись автобус «МАН» и грузовик «Вольво»  
Для ликвидации последствий ДТП привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Общество
1097
  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
325
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
250
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1084
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
7 января 2024  11:46
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
1122
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым
7 января 2024  11:38
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Рождеством Христовым
1045
Весь список