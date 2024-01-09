С 30 декабря по 9 января в регионе произошло 103 пожара

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В период с 30 декабря по 9 января 2024 года на территории области произошло 103 пожара. Огонь, к сожалению, унес жизни пяти человек.

В жилом секторе произошло 77 пожаров. Пожарные подразделения реагировали своевременно.

30 декабря в селе Заборовка, Сызранского района произошел пожар внутри частного дома на площади 10 кв.м. На пожаре погибла женщина. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

1 января в переулке Бельском Советского района Самары горела комната в квартире. На пожаре погиб мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

2 января в квартире многоквартирного дома в Центральном районе Тольятти горели домашние вещи и мебель. На пожаре погибла девочка. Еще 5 человек удалось спасти пожарно-спасательным подразделениям. Причина пожара – детская шалость.

3 января на ул. Борковская в Автозаводском районе Тольятти горела мебель в помещении шиномонтажа. На пожаре погиб мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

4 января на ул. Алма-Атинской в Кировском районе Самары горели домашние вещи в квартире. На пожаре погиб мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Кировском и Советском районах Самары.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 8 человек, в том числе 2 ребенка. Из них 5 человек, в том числе 2 ребенка, были госпитализированы.

Предварительными причинами происшествий явились нарушение правил эксплуатации газового оборудования и отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

тушите сигарету только в пепельнице, и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

не оставляйте печи и включенные электроприборы без присмотра, и не доверяйте надзор за ними детям;

внимательно относитесь к правилам эксплуатации газового оборудования. Следите за исправностью газовых приборов. Регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения;

установите дома автономный пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.