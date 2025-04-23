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80 лет назад наши отцы, деды и прадеды подарили нам мир без нацизма. В День Победы мы снова можем увидеть наших победителей в составе Бессмертного полка онлайн!

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С 23 апреля по 6 мая можно подать заявку на участие героя вашей семьи в онлайн-шествии.

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Загрузить фото ветерана можно на сайте Бессмертного полка России 2025.polkrf.ru и в мини-приложении ВКонтакте vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk.

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В этом году вы сможете отреставрировать и колоризировать фотографию вашего героя, а также поделиться историей о нем в социальных сетях!

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Онлайн-шествие пройдет 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.