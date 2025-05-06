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Почему шаркающая походка требует медицинского внимания?



Об этом рассказал специалист отдела разработки и реализации муниципальных программ общественного здоровья Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, координатор проекта "Большая самарская тропа" Дмитрий Шипуля:



"Шаркающая походка – это особенность ходьбы, при которой человек волочит ноги, не поднимая их полностью над землёй. Шаги при этом становятся короче и менее уверенными. Постоянная шаркающая походка может быть признаком определённых нарушений здоровья.



Такой стиль ходьбы часто указывает:

на ослабление мышц ног

проблемы с координацией движений

может быть связан с возрастными изменениями, заболеваниями нервной системы или другими состояниями, требующими медицинского внимания.



Шаркающую походку можно выявить при ряде неврологических заболеваний, в старческом возрасте и при депрессии. Причина определяется по результатам опроса, неврологического обследования, визуализационных и лабораторных методик.



Профилактика такого состояния - скандинавская ходьба, при которой используются палки регулируемой длины. При таком виде ходьбы задействованы мышцы плечевого пояса - грудные мышцы, широчайшая мышца спины и трицепсы, а также требуется большее тазовое вращение по сравнению с обычной ходьбой. Это несколько удлиняет шаг и увеличивает скорость. Ослабленным людям необходимо наблюдение и обучение безопасному использованию палок для ходьбы.



Если вы заметили нарушения походки у близкого человека, обязательно обратитесь к специалисту."

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