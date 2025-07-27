Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между мужчиной и компанией молодежи в Самаре

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Сотрудниками отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре выясняются обстоятельства конфликта, произошедшего 25 июля между мужчиной 1987 года рождения и компанией молодых людей.

В настоящее время полицейскими устанавливаются личности остальных участников инцидента, а также очевидцы. Проводится проверка.

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО