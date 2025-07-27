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Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между мужчиной и компанией молодежи в Самаре

27 июля 2025 19:20
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Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.

Сотрудниками отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре выясняются обстоятельства конфликта, произошедшего 25 июля между мужчиной 1987 года рождения и компанией молодых людей.

В настоящее время  полицейскими  устанавливаются личности остальных участников инцидента, а также очевидцы. Проводится проверка.  

Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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