Полицейские и общественники региона провели мероприятия по дорожной безопасности с водителями

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В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма и профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» в Жигулевске и Борском районе сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД напомнили водителям о необходимости использования автокресел при перевозке детей.

Автолюбителям объяснили, что при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, а в момент ДТП детские удерживающие устройства лучше всего оберегают маленьких пассажиров. Полицейские, приводя конкретные примеры дорожных трагедий, напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения, пристегивать себя и своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки. Инспекторы вручили родителям тематические листовки и памятки с информаций, как правильно подобрать детское кресло в соответствии с весом и ростом ребенка, а их маленьким пассажирам – подарки.

А сотрудники ОМВД России по Кошкинскому району провели профилактическую акцию «Встречная полоса». При проверке документов инспекторы напомнили автолюбителям о недопустимости выезда на встречную полосу, а также рекомендовали соблюдать режим сна и отдыха. Кроме того, водителей призвали отказаться от совершения обгонов и иных маневров, особенно если в автомобиле находятся несовершеннолетние дети. Всем участникам мероприятия вручили памятки-листовки по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО