Подработки имеет каждый второй житель Самары, который начал работать на удаленке до ковида

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Подработки сегодня есть у каждого пятого трудоустроенного россиянина, чаще всего дополнительную занятость имеют те, кто работает на удаленке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие граждане из всех округов страны, в том числе из Самары.

Подработки сегодня имеют 24% жителей Самары. Причем среди опрошенных, работающих на территории работодателя, таковых 21%, среди респондентов, переведенных на удаленку в связи с коронавирусом, — 38%, а среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе — каждый второй (52%). Среди опрошенных больше половины сейчас не имеют подработок, но хотели бы найти (60%).



Чаще всего подработка занимает у самарцев до 10 часов в неделю (67%). 10—20 часов в неделю уделяют дополнительной работе 22%. Доход от подработки у 38% жителей Самары составляет от 10 до 30% от их общего дохода. 3 из 10 жителей города дополнительная занятость приносит менее 10% дохода. Те, кто работает на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени и получают от нее большую долю дохода, чем те, кто переведен на удаленку в ковид, и те, кто работает на территории работодателя.