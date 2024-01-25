Почти 1 млн заявлений на учетно-регистрационные действия отработал самарский Росреестр в 2023 году

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В Самарской области количество представленных заявлений в 2023 году превысило показатель 2022 года на 16,5% и составило почти 1 000 000 заявлений на учетно-регистрационные действия.

Львиная доля обращений традиционно поступила на государственную регистрацию права - 700 000.

Особенно часто в 2023 году заявители обращались за постановкой на кадастровый учет - вдвое чаще, чем в предыдущем.

Наиболее популярными объектами недвижимости, в отношении которых поступали заявления стали земельные участки, которые составили 40%, помещения - 30% и сооружения – 25%.

Кроме того, Единый государственный реестр недвижимости в 2023 году пополнился почти 5 000 ранее учтенных объектов.