Почта России доставит ветеранам поздравления Президента России с Днём Победы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта России доставит ветеранам поздравления Президента России с Днём Победы

2 мая 2024 09:59
177
Почта России доставит ветеранам поздравления Президента России с Днём Победы

В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат свыше 380 000 писем лично в руки почётным адресатам по всей стране.

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом России.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома, например, он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

«У Почты России в эти праздничные дни особая миссия — доставить персональные поздравления от Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны. Мы знаем, что письма от Президента очень ждут, а потом бережно хранят как ценный знак внимания и уважения. А почтальоны аккуратно и в срок доставляют их ветеранам в каждый уголок страны»,  отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
92
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
184
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
556
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
1 мая 2024  11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
659
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
1 мая 2024  10:44
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
631
Весь список