Почта России доставит ветеранам поздравления Президента России с Днём Победы

177

В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат свыше 380 000 писем лично в руки почётным адресатам по всей стране.

В почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом России.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома, например, он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

«У Почты России в эти праздничные дни особая миссия — доставить персональные поздравления от Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны. Мы знаем, что письма от Президента очень ждут, а потом бережно хранят как ценный знак внимания и уважения. А почтальоны аккуратно и в срок доставляют их ветеранам в каждый уголок страны», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.