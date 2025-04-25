По нескольким улицам вблизи стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта и парковку

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В Самаре стартовал велосезон, и уже в ближайшие выходные, а также в летний период будут проходить соревнования по велосипедному спорту. В связи с этим на территории города, как и в предыдущие годы, будет вводиться ограничение движения транспорта по улице Арена 2018, улице Дальней и Проезду № 2 в следующие периоды:



- с 08:00 до 13:00 26 и 27 апреля;

- с 08:00 до 15:00 19 и 21 июля;

- с 08:00 до 14:00 9 и 10 августа.



Кроме того, на вышеуказанных улицах будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:

- с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля;

- с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля;

- с 18:00 8 августа до 14:00 10 августа.



Ограничение движения и парковки не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по г. Самара.



В периоды действия ограничительных мер автобусы маршрутов № 83 и № 88 будут следовать по скорректированным схемам.



Более подробно со схемами организации движения транспорта, включая, общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары