Я нашел ошибку
Главные новости:
Для проведения соревнований по велоспорту.
По нескольким улицам вблизи стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта и парковку
Командно-штабная тренировка прошла в Красноглинском районе. 
В Самаре проверили готовность сил и средств на случай прихода большой воды и подтопления территорий
В числе участников фестиваля - коллективы из Самары, а также гости из Кинеля, Тольятти, Новокуйбышевска, Октябрьска  и села Приволжье.
В Самаре 20 инклюзивных театров показали свое искусство на фестивале «Созвездие»
Лучшие участники турнира в мае отправятся в Москву на финал Спартакиады МЧС России.
В Сызрани завершились соревнования по мини-футболу среди сборных команд главных управлений ПФО
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в октябре в Москве.
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025
Александр Горшков, возглавлявший МП «ТТУ» с августа 2024 года, переведен на должность начальника Кировского трамвайного депо, которую он занимал прежде.
«Трамвайно-троллейбусное управление» Самары возглавил Дмитрий Петров
По тактическому замыслу, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже учебного корпуса.
В Тольятти прошли пожарно-тактические учения в Академии футбола имени Юрия Коноплёва
С помощью новых электрокардиографов медицинские работники выявляют заболевания сердечно- сосудистой системы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
ФАПы сел Исаклинского района оснащены новыми портативными электрокардиографами
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.86
0.5
EUR 94.71
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

По нескольким улицам вблизи стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта и парковку

25 апреля 2025 22:27
60
Для проведения соревнований по велоспорту.

В Самаре стартовал велосезон, и уже в ближайшие выходные, а также в летний период будут проходить соревнования по велосипедному спорту. В связи с этим на территории города, как и в предыдущие годы, будет вводиться ограничение движения транспорта по улице Арена 2018, улице Дальней и Проезду № 2 в следующие периоды:

- с 08:00 до 13:00 26 и 27 апреля;
- с 08:00 до 15:00 19 и 21 июля;
- с 08:00 до 14:00 9 и 10 августа.

Кроме того, на вышеуказанных улицах будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств:
- с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля;
- с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля;
- с 18:00 8 августа до 14:00 10 августа.

Ограничение движения и парковки не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по г. Самара.

В периоды действия ограничительных мер автобусы маршрутов № 83 и № 88 будут следовать по скорректированным схемам.

Более подробно со схемами организации движения транспорта, включая, общественный, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Командно-штабная тренировка прошла в Красноглинском районе. 
25 апреля 2025, 22:19
В Самаре проверили готовность сил и средств на случай прихода большой воды и подтопления территорий
Командно-штабная тренировка прошла в Красноглинском районе.  Общество
13
В числе участников фестиваля - коллективы из Самары, а также гости из Кинеля, Тольятти, Новокуйбышевска, Октябрьска  и села Приволжье.
25 апреля 2025, 22:01
В Самаре 20 инклюзивных театров показали свое искусство на фестивале «Созвездие»
В числе участников фестиваля - коллективы из Самары, а также гости из Кинеля, Тольятти, Новокуйбышевска, Октябрьска  и села Приволжье. Культура
72
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в октябре в Москве.
25 апреля 2025, 21:43
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в октябре в Москве. Общество
96
В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
390
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
808
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
454
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
661
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
582
Весь список