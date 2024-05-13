Первым заместителем Главы Самары стала Елена Атанова

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В понедельник, 13 мая, в Администрации Самары на еженедельном рабочем совещании Глава Самары Елена Лапушкина представила своего первого заместителя. Этот пост заняла Елена Атанова. Она будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития, строительства и социальной сферы.

Напомним, что с ноября 2023 года Елена Атанова возглавляла МАУ г.о.Самара "Самарская набережная".

Елена Атанова родилась и выросла в Куйбышеве. Имеет три высших образования – в сфере юриспруденции, промышленного и гражданского строительства, а также государственного и муниципального управления. Ее опыт государственной службы превышает 11 лет. В течение многих лет она занимала руководящие должности в региональном министерстве строительства, занималась работой по совершенствованию инвестиционного климата, реализация комплексной стратегии в области жилищного строительства и территориального планирования.

Также Елена Атанова работала в Московской области, где руководила дирекцией парков, и в Республике Крым, где среди актуальных задач были вопросы реализации инвестиционных проектов, благоустройства и развития рекреационных территорий.