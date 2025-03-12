Опыт вузов региона учтут в разработке новой Стратегии образования до 2040 года

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В рамках рабочего визита в Самарскую область Председатель комитета по промышленности и торговле Государственной думы и первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв посетил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). На встрече с ректорами вузов региона, представителями областного Правительства и министерства науки и высшего образования Самарской области обсуждалась концепция Стратегии развития системы образования до 2036 года с перспективой до 2040 года, разрабатываемая по поручению Президента России Владимира Путина.

Первые итоги работы над Стратегией подводились в феврале этого года на «правительственном часе» в ГосДуме РФ с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова. «При обсуждении разработки Стратегии на «правительственном часе» в ГосДуме, уже выявлены недостатки, которые присутствуют и в высшей школе, но в большей степени в системе среднего профессионального образования, в общеобразовательных школах. Ещё одно предложение, озвученное спикером ГосДумы Вячеславом Викторовичем Володиным, – фокусировка высшей школы на подготовке инженерных, медицинских и педагогических кадров. Более того, при формировании нацпроектов технологического лидерства отдельно прописывается потребность в кадрах как с высшим образованием, так и со средне-профессиональным. И для Самарской области это особенно актуально, потому что среди проектов технологического лидерства есть связанные с авиацией и беспилотными технологиями – отраслями, активно развивающимися в регионе», – подчеркнул Владимир Гутенёв.

Поддержка профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, выстраивание взаимодействия с предприятиями, создание условий для научных разработок и помощь в построении карьеры выпускника — приоритеты работы Правительства Самарской области и комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», председателем которой является глава региона Вячеслав Федорищев.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков рассказал об успешном опыте взаимодействия Самарского государственного социально-педагогического университета и ОДК «Кузнецов» при подготовке учителей физики. Он подчеркнул, что качественная подготовка высококвалифицированных инженеров невозможна без соответствующей материально-технической базы.

Важной частью обсуждения стало укрепление связей между вузами и предприятиями, что позволит улучшить подготовку профессиональных кадров и обеспечить технологический прогресс в ключевых отраслях. В реальные производственные проекты благодаря федеральной программе «Передовые инженерные школы» уже погружаются студенты ТГУ. Ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал отметил, что в Тольятти уже многое сделано для качественной подготовки инженерных кадров. Студенты инженерных направлений получают практические навыки в университетском инновационно-технологическом парке, где они могут отрабатывать теоретические знания и реализовывать собственные инженерные проекты. «Студенты инженерных направлений включены в реальную проектную деятельность. Только в этом учебном году от нашего партнёра – АО «АВТОВАЗ» поступило 50 кейсов, в решение которых были включены студенты и их наставники из Передовой инженерной школы. С 2024 году ТГУ начал сотрудничество с компанией «Транспорт будущего» в области производства беспилотных систем», – отметил Михаил Криштал.

Генеральный партнёр ПИШ «ГибридТех» – АО «АВТОВАЗ» – также заинтересован в профессиональных инженерах с хорошей практической подготовкой. Сотрудники автопредприятия включены Тольяттинским госуниверситетом в разработку и корректировку образовательных программ для будущих инженеров.

Владимир Гутенёв призвал ректоров вузов Самарской области внести свои предложения в Стратегию развития системы образования до 2040 года.

«При формировании предложений внимание следует обратить на раннюю профориентацию школьников. Подчеркну, что в Самарской области эта работа проходит успешно. Кроме того, необходимо усиливать направление по привлечению студентов на целевую подготовку, особенно по медицине, педагогике, инженерным специальностям, – акцентировал Владимир Гутенёв. – Сейчас у нас есть уникальная возможность трансформировать систему, внести те необходимые изменения в нормативное поле, которые позволят повысить качество образования, его конкурентоспособность».

Фото: Пресс-служба ТГУ