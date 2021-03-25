Олег Бойко: в Самарской области риски последствий паводка сведены к минимуму

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Сегодня в ГУ МЧС СО состоялась пресс-конференция начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Бойко с участием начальника гидрометцентра Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Григорьевны Ануровой.

Тема мероприятия актуальная - подготовка к паводкоопасному периоду в Самарской области. Как это природное явление будет проходить в регионе? Какие районы находятся в зоне возможного подтопления? Какие превентивные мероприятия проводятся по подготовке к паводкоопасному периоду?

Пресс-конференция началась с выступления Людмилы Григорьевны о прогнозе весеннего половодья и гидрологической обстановки в области.

«Максимальный уровень половодья на реках Самарской области ожидается в этом году в пределах и меньше нормы. Куйбышевское водохранилище к приему весеннего половодья готово. Ожидается спокойное снеготаяние. Талая вода будет постепенно впитываться в почву», - рассказала начальник гидрометцентра.

Начальник Главного управления отметил, что существуют риски подтопления 30 населенных пунктов в 9 районах области:

«Это ожидаемое событие, к которому мы готовимся каждый год. Также мы ожидаем подтопление 6 низководных мостов в 4-х муниципальных районах».

Олег Бойко рассказал о существующих рисках подтопления населенных пунктов талыми водами в Ставропольском районе.

«В 2017 году были подтоплены н.п. Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. В этом году Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым было обращено особое внимание на выполнение превентивных мероприятий, и на сегодняшний день, на территории Ставропольского района подготовительные мероприятия выполнены полностью. В Санчелеево, во избежание заторов, прочищены все водопропускные трубы. Под мостами над р. Санчелка русло очищено от льда и снега до грунта. Санчелеево готово к пропуску талых вод. Риски подтопления сведены к нулю», - прокомментировал начальник Главного управления.

В н.п. Тимофеевка работа по завершению очистки пропускных труб должна быть завершена уже завтра. Администрацией Ставропольского района планируется завоз в Тимофеевку 200 т песка на случай угрозы прорыва дамбы, как это было в 2017 году. Кроме этого, создано подразделение добровольцев в количестве 50 человек. Главным управлением МЧС России по Самарской области к 1 апреля в Тимофеевку будет направлена пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль для того, чтобы приступить к откачке воды в случае повышения ее уровня.

В этом году, еще до начала таяния снега, все превентивные мероприятия в Ставропольском районе выполнены.

Олег Бойко сконцентрировал внимание на втором районе, Красноармейском, вызывающем опасения по существующим рискам затопления населенных пунктов. Он рассказал, что там также проводится работа по подготовке к паводку, которая должна завершиться к 1 апреля. Снимаются риски образования заторных явлений на малых реках.

В этом году уровни малых рек ожидаются среднего и ниже среднего уровня. Все риски учитываются, чтобы своевременно среагировать. Руководителям сельских поселений поставлена задача по проверке русла р. Чапаевка и до 1 апреля силами муниципального образования берега должны быть очищены от растительности, для свободного прохода льда при подъеме воды. В случае затора специальные бригады произведут взрывные работы для его снятия.

Кроме населенных пунктов и дач, есть 6 низководных мостов в 4 районах области, которые могут подтапливаться. В Пестравском районе мост через р. Большой Иргиз между н.п. Ломовка и Мосты. В Кинельском районе мост через р. Самара между н.п. Спиридоновка и Бобровка. Еще несколько мостов находятся в н.п. Лебяжинка, Малиновый куст и Кириллинский в Красноярском районе. Шестой мост находится н. п. Полудни в Кинель-Черкасском районе.

«Все эти мосты подтапливаются ежегодно. События прогнозируемые. Наши силы и средства к реагированию готовы. В случае подтопления перечисленных мостов будет проведено оповещение, все мероприятия муниципальными районами будут выполнены для того, чтобы жизнедеятельность населенных пунктов не была нарушена», - сказал начальник Главного управления.

По результатам проверки рабочей группой МЧС РФ Самарская область признана готовой к прохождению паводка. Общая численность группировки сил и средств по подготовке к паводку составляет более 9.600 человек, 2020 ед. техники. От Главного управления в готовности находится аэромобильная группировка в количестве 100 человек, 4 ед. техники и 1 плавсредства, а также аэромобильная группировка Волжского спасательного центра в количестве 100 человек.

«Напомню, что паводок у нас в области проходит в 2 этапа. 1 этап – это прохождение паводка на малых реках. Завершение его мы ожидаем с 15 по 20 апреля. Вторая часть паводка начнется ориентировочно 20-25 апреля, и связана она будет с организованным сбросом воды через гидроузлы Волго-Камского каскада», - подчеркнул Олег Бойко.

Вызывает обеспокоенность и состояние льда на реках - в результате повышения дневных температур толщина льда на водоемах становится неоднородной, а это значит, что повышается опасность нахождения на нем.

«Уважаемые жители Самарской области! Выход на лед рек и озер в данный период особо опасен для жизни! Может случиться трагедия. Я призываю вас прекратить прогулки по льду водоемов во избежание беды», - подводя итог пресс-конференции, обратился к гражданам начальник Главного управления, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС