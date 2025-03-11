Общество «Знание» и Ассоциация развития финансовой грамотности запустили совместную акцию

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С 10 по 28 марта Российское общество «Знание» в рамках трека Знание.Карьера проведет акцию в области финансовой грамотности. В Самарской области основными площадками проведения станут Самарский университет, Самарский государственный экономический университет, школа №1 «Образовательный центр» пгт Смышляевка.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности.

В рамках лекций, встреч и интеллектуальных викторин школьникам и студентам расскажут о финансовой безопасности, кредитах и кредитной истории, основах финансовой грамотности, поведенческой экономики и цифровой грамотности.

«Финансовая грамотность — это большая и важная область знаний, затрагивающая все аспекты жизни человека: от планирования бюджета и разумного потребления до принятия стратегических финансовых решений, влияющих на долгосрочную перспективу. Мы хотим сделать такую информацию понятной, доступной и интересной для каждого. Для участников мы разработали широкий спектр мероприятий, адаптированный под разный уровень подготовки молодежи», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.

Для участников будут организованы авторские выступления на тему финансовой грамотности и лекции от региональных экспертов, посвященные управлению личными финансами, долгосрочными сбережениями и цифровой безопасности. От партнеров акции пройдут деловые и интеллектуальные игры.

Подготовлена мастер-лекция «Финансовая грамотность: успешное управление деньгами», которая раскроет принципы планирования, накопления финансовых средств и инвестиций. Помимо этого, для всех желающих пройдет увлекательная игра , которая охватывает главные вопросы финансовой грамотности. Также в 10 регионах запланированы экскурсии в ведущие организации финансового сектора.

«Совместный проект с Обществом «Знание» — это не только широкая трансляция полезной информации по финансовой тематике. Хотя это – самое важное в нем. Наша общая работа – это еще возможность взаимного обогащения знаниями и технологиями их доведения. В результате увеличивается число как финансово грамотных жителей России, так и тех, кто эту финансовую грамотность умеет повышать», — рассказала заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.