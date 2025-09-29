Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Обновлён список компаний для оформления ИТ-ипотеки

29 сентября 2025 12:30
148
Обновлён список компаний для оформления ИТ-ипотеки

Расширен список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Теперь в перечне порядка 7 тыс. организаций, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тыс. — по сравнению с предыдущим обновлением списка.

Проверить, есть ли компания в перечне, можно с помощью специального сервиса на Госуслугах. Для этого в поисковой строке нужно ввести ИНН или наименование компании.

Кто попал в список

Для включения в перечень ИТ-компании должны были применять налоговые льготы по итогам 2024 года и обеспечить раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062.

Сделать это было необходимо до 20 сентября. Если ранее организация подавала бессрочное согласие, предоставлять его заново не нужно.

Благодаря согласию банк сможет убедиться, что заёмщик действительно работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.

Требование по предоставлению согласия на раскрытие налоговой тайны распространяется только на кредиты, оформленные после 1 августа 2024 года.

Что делать, если компании нет в перечне

Необходимо обратиться к работодателю и проверить выполнение всех условий по ИТ-ипотеке. Возможно, компания по итогам прошлого года не применяла налоговые льготы, согласие было оформлено работодателем с ошибками или направлено позднее установленного срока.

Проверить правильность заполнения можно с помощью инструкции.

Следующее обновление списка запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которые не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года. Для этого по итогам года доход от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70%.

ИТ-ипотека — важная мера поддержки ИТ-специалистов. В настоящий момент ей воспользовались уже порядка 89 тыс. человек.

