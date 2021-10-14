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«Народный участковый»: в Самарской области путем онлайн-голосования жители выбрали самых достойных кандидатов

14 октября 2021 16:49
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Скоро, путем онлайн-голосования, будет выбран самый достойный участник, который представит наш регион на федеральном этапе конкурса.

В первом этапе конкурса «Народный участковый-2021» в Самарской области путем онлайн-голосования жители выбрали самых достойных кандидатов. Ими оказались участковые уполномоченные полиции из Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнево, и из Волжского и  Ставропольского районов.

Сегодня с конкурсантами встретились председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, и заместитель председателя областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Вячеслав Лебедев. За чашкой чая они обсудили особенности работы современных участковых, а Александр Николаевич с Вячеславом  Михайловичем поделились своим опытом работы, отметив, что во все времена самым главным в работе участкового было и остается уважительное отношение к гражданам.

Каждый участник конкурса подчеркнул одно – что главное для них в работе это вовремя прийти на помощь, быть надежным защитником для всех проживающих на административном участке, и, конечно, круглосуточно быть на связи.

Участковый уполномоченный полиции г. Тольятти майор полиции Дмитрий Симурзин сказал: «Я уверен, что не ошибся в выборе профессии. Чувство, что я делаю действительно нужное дело, усиливается, когда граждане подходят ко мне на улице и благодарят за то, что им помог».

Участковые поблагодарили генерал-лейтенанта и полковника милиции в отставке за напутственные слова и теплые пожелания и отправились на экскурсию в музей истории самарской полиции.

Основатель музея и его руководитель - Марина Сергеевна Рачиба, подполковник милиции в отставке, в преддверии дня образования ГУ МВД России по Самарской области, который отмечается уже завтра, 15 октября, подробно рассказала об истории становления самарских органов внутренних дел со времен царской России до современных дней.

Совсем скоро, путем онлайн-голосования среди жителей Самарской области, будет выбран самый достойный участник, который представит наш регион на федеральном этапе конкурса. Всмотритесь в эти лица и решите, кого готовы поддержать Вы. Кто является самым народным участковым Самарской области? Именно за него вы можете проголосовать на сайте до 16 октября.

 

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